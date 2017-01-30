| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

沒中獎的別氣餒 大樂透百萬加碼有214注沒開出

2017-01-30  16:06

［記者吳佳蓉／台北報導］新春發財！台灣彩券公司表示，從除夕到初二，大樂透已連三天開出頭獎，創造出兩位億萬富翁及3位千萬富翁；大樂透百萬加碼獎也已開出416注，從中獎彩券已達397張來估計，由除夕至今也已創造近400名得主。還沒中獎的也別氣餒，大樂透將持續加開至初五，百萬加碼獎也還有214注未開出。

台彩指出，在加碼效應下，大樂透今年新春買氣超旺，除夕、初一、初二都開出頭獎，分別為1注獨得2.1億元、1注獨得1億元，及3注各得3300萬元，開出彩券行各在南投縣埔里鎮、嘉義縣大林鎮及基隆市七堵區。

今晚威力彩 預估頭獎上看6.5億元

衝著大樂透百萬加碼獎而來，台彩表示，今年包牌客相當多，不像往年新春是開「百組百萬」，今年大樂透直接每日加開10個號碼，對中其中6個號碼就中獎，吸引不少包牌買氣。累計從除夕至初二對出百萬的397張彩券中，有66張包牌中獎，換算平均有六分之一百萬獎為包牌客中獎。

66張包牌中獎的彩券中，有45張為「7連碰」，11張為「8連碰」、5張為「9連碰」，5張為「10連碰」。例如昨晚基隆市信義區的「明銓投注站」，售出1張中獎彩券，得主買了4組「7連碰」及1組電選共1450元，之中1注「7連碰」對中百萬加碼獎，因爲包牌，最終共對中了5注100萬、1注50萬、1注33萬3333元，總獎金達583萬3333元。

台彩表示，還沒中獎的民眾也別氣餒，今、明、後天晚上大樂透仍將天天開獎，百萬加碼獎部分仍有214注未開出，將持續加開至全數開出為止，加碼活動至2月7日才結束。此外，今晚逢周一，例行的威力彩也將開獎，預估頭獎上看6.5億元。

廣告
  • 大樂透百萬加碼還有214注沒開出。（擷自台灣彩券網站）

    大樂透百萬加碼還有214注沒開出。（擷自台灣彩券網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大樂透 春節大紅包 百萬
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：沒中獎的別氣餒 大樂透百萬加碼有214注沒開出


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.