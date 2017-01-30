沒中獎的別氣餒 大樂透百萬加碼有214注沒開出
2017-01-30 16:06
［記者吳佳蓉／台北報導］新春發財！台灣彩券公司表示，從除夕到初二，大樂透已連三天開出頭獎，創造出兩位億萬富翁及3位千萬富翁；大樂透百萬加碼獎也已開出416注，從中獎彩券已達397張來估計，由除夕至今也已創造近400名得主。還沒中獎的也別氣餒，大樂透將持續加開至初五，百萬加碼獎也還有214注未開出。
台彩指出，在加碼效應下，大樂透今年新春買氣超旺，除夕、初一、初二都開出頭獎，分別為1注獨得2.1億元、1注獨得1億元，及3注各得3300萬元，開出彩券行各在南投縣埔里鎮、嘉義縣大林鎮及基隆市七堵區。
今晚威力彩 預估頭獎上看6.5億元
衝著大樂透百萬加碼獎而來，台彩表示，今年包牌客相當多，不像往年新春是開「百組百萬」，今年大樂透直接每日加開10個號碼，對中其中6個號碼就中獎，吸引不少包牌買氣。累計從除夕至初二對出百萬的397張彩券中，有66張包牌中獎，換算平均有六分之一百萬獎為包牌客中獎。
66張包牌中獎的彩券中，有45張為「7連碰」，11張為「8連碰」、5張為「9連碰」，5張為「10連碰」。例如昨晚基隆市信義區的「明銓投注站」，售出1張中獎彩券，得主買了4組「7連碰」及1組電選共1450元，之中1注「7連碰」對中百萬加碼獎，因爲包牌，最終共對中了5注100萬、1注50萬、1注33萬3333元，總獎金達583萬3333元。
台彩表示，還沒中獎的民眾也別氣餒，今、明、後天晚上大樂透仍將天天開獎，百萬加碼獎部分仍有214注未開出，將持續加開至全數開出為止，加碼活動至2月7日才結束。此外，今晚逢周一，例行的威力彩也將開獎，預估頭獎上看6.5億元。
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