大樂透頭獎開出3注 獎落基隆、中壢、苗栗

大樂透頭獎及49樂合彩獎號。（擷自台灣彩券網站）

2017-01-29 22:06

〔記者張慧雯／台北報導〕台彩宣布今（29）日大樂透頭獎金額1億元共3注，每注各得0.33億元，分別在基隆市七堵區明德一路的領你發行、桃園市中壢區龍昌里中山東路四段102號的怡富彩券行、苗栗縣頭份鎮和平里中華路890的連連發彩券行。

此外，大樂透加開的春節大紅包獎項中，210組開出96組，總中獎注數為117注，其中79組為單注中獎，14組為2注均分，2組為3注均分，1組為4注均分。春節大紅包累計開出309組，1月30日繼續加開10個獎號，對中其中6個就中百萬獎項，共有210組中獎機會。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主