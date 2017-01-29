彩券行果真狗來富！年輕夫妻刮中百萬大獎
2017-01-29 16:12
〔記者張慧雯／台北報導〕桃園新屋三多公益彩券行今年才剛養了兩隻小狗（臘腸狗跟柴犬），希望可以讓客人「狗來富」、財運旺旺來，沒想到，客人真的刮中百萬獎金。
三多公益彩券行表示，中獎人是一對年約30歲的夫妻，每年過年期間都會來店裡面玩刮刮樂，最多曾經刮中1萬元，中獎當天他們每一款刮刮樂都玩過了一輪，刮到「2000萬開運發財金」刮刮樂時，經銷商告知那本刮刮樂先前已經有別的客人刮中3萬元獎金，原本想說應該沒大獎了，結果竟然刮中了二獎100萬元，中獎夫妻高興地說，今年春節可以豪氣地去Shopping了！
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