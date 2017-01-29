小孩帶財！雙寶爸刮中百萬開運發財金

2017-01-29 14:32

〔記者張慧雯／台北報導〕苗栗縣竹南鎮刮出百萬獎金！三益彩券行表示，一位雙寶爸試手氣，讓小女兒挑了「2000萬開運發財金」，沒想到一舉刮中百萬發財金。

三益彩券行透露，中獎人是一位有兩個小孩的爸爸，大年初一帶著一家四口出門逛街想幫小孩買新鞋，這位雙寶爸經過彩券行的時候心想買幾張刮刮樂試手氣，也測一下金雞年財運如何，就買2000元面額刮刮樂「2000萬開運發財金」。

原本老婆認為2000元面額刮刮樂有點貴，但老公說服老婆說「有中就是運氣、沒中就當是做公益」，於是讓小女兒挑了1張「2000萬開運發財金」刮刮樂來刮，沒想到小女兒手氣超旺，第1張就刮中了二獎100萬元！全家人既開心又興奮地在彩券行裡一直跳，當場還包了一個紅包給彩券行沾沾喜氣！