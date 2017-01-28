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道瓊指數小跌7點 星展：美股達相對高點

2017-01-28  13:13

〔記者陳柔蓁／台北報導〕昨夜（27日）美股道瓊指數小跌7點，道瓊在台股23日封關報19799.85點，截至昨日報20093.78點，累計漲293.93點。

觀察美股其他指數昨夜報價與台股封關後的累計漲幅：Nasdaq指數報5660.78，累計漲107.84點。S&P 500報2294.69點，累計漲29.49點。費城半導體指數報962.26點，累計漲38.49點。

星展集團認為，美國政府大幅增加財政支出能刺激經濟成長，進而提升企業獲利，有利剛從長期衰退中回升的美國企業獲利，但美股經季節調整本益比（CAPE）已達到28倍，美國股市評價已達到相對高點。

星展集團上調未來3個月對美股展望至「看好」，但對12個月展望保守，評價為「中立」。

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