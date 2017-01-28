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過年下部隊不心酸！澎湖阿兵哥集資刮中百萬

2017-01-28  12:14

〔記者陳柔蓁／台北報導〕過年阿兵哥下部隊不心酸！與同袍集資買刮刮樂，竟然刮中百萬加菜金！

台彩表示，位於澎湖縣馬公市的彩券行，昨天早上一開門就有一位阿兵哥急急忙忙地衝進店裡面來問「還有沒有2000元面額的刮刮樂？」後來就隨意選了一本2000元的刮刮樂上車返回營區，過沒多久又見他回來店裡，拿著一張刮中「2000萬開運發財金」二獎100萬的影本給經銷商。

台彩透露，這位阿兵哥在收假回營前的空檔，用與同袍的集資選購一本刮刮樂，他開心說：「我們這一班可以爽爽過好年了！」

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  • 台彩表示，澎湖有阿兵哥集資刮中百萬獎金。（資料照）

    台彩表示，澎湖有阿兵哥集資刮中百萬獎金。（資料照）

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