在彩券行前「看到好幾個0」 熟女神準刮中100萬

2017-01-28 13:49

〔記者陳柔蓁／台北報導〕是真的！昨（27日）早上一名40多歲的女性，到彩券行裡要買刮刮樂時，看到很多輪胎堆放在門口，就跟老闆開玩笑說「我看到好多個0在門口」，然後接著數「個十百千萬十萬百萬…」，之後就開始玩刮刮樂，真的幸運刮中百萬大獎！

台彩表示，刮出大獎的彩券行位於台北市中正區林森南路，該店兼營汽車維修，在26日晚間進行大掃除，將一些廢棄的汽車零件和輪胎放到門口準備丟棄，昨天中獎的該女性是常客，每週大約會來店裡3、4天，賓果、樂透和刮刮樂都很喜歡玩。

這位女士在除夕早上要進店裡時表示，昨天才領到年終獎金，所以買1000元面額來刮，客人按照票號順序一張一張地刮，刮到第20號，發現竟然刮中100萬，開心的和老闆擊掌慶祝，直說「玩刮刮樂這麼久，終於輪到她中大獎，將來還會繼續刮下去！」