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多空互抵 美股小幅拉回

2017-01-28  05:44

〔中央社〕美股今天持續小幅拉回，主要因部分未激起市場興趣的企業財報和經濟成長數據，抵消近期投資人對總統川普政策行動的看好。

道瓊工業指數終場下跌7.13點，或0.04%，收在20093.78點；標準普爾500指數下跌1.99點，或0.09%，收在2294.69點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲5.605點，或0.10%，收在5660.781點 。

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