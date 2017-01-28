快訊年前修修臉 美學心指標
歐股漲跌互見
2017-01-28 02:12
〔中央社〕受到美國成長數據不如預期的影響，歐洲股市今天漲跌互見，倫敦股市因特易購公司（Tesco）併購題材推升而收高。
倫敦FTSE 100指數上漲0.32%，收在7184.49。
法蘭克福DAX 30指數下跌0.29%，收在11814.27。
巴黎CAC 40指數下跌0.56%，收在4839.98。
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