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歐股漲跌互見

2017-01-28  02:12

〔中央社〕受到美國成長數據不如預期的影響，歐洲股市今天漲跌互見，倫敦股市因特易購公司（Tesco）併購題材推升而收高。

倫敦FTSE 100指數上漲0.32%，收在7184.49。

法蘭克福DAX 30指數下跌0.29%，收在11814.27。

巴黎CAC 40指數下跌0.56%，收在4839.98。

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2017年1月28日‧星期六‧丁酉年正月初一日
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