標準普爾將土耳其債信展望調降至負向

2017-01-28 01:44

〔中央社〕信評機構標準普爾（Standard and Poor's）今天指出，因土耳其貨幣里拉（lira）重貶，已將土國債信評等的展望由「穩定」調降至「負向」。

自標普最近一次於去年11月評量以來，里拉兌美元匯率累計貶值18%，導致通貨膨脹壓力攀升，危及企業資產負債表和傷害經濟成長。