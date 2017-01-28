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標準普爾將土耳其債信展望調降至負向

2017-01-28  01:44

〔中央社〕信評機構標準普爾（Standard and Poor's）今天指出，因土耳其貨幣里拉（lira）重貶，已將土國債信評等的展望由「穩定」調降至「負向」。

自標普最近一次於去年11月評量以來，里拉兌美元匯率累計貶值18%，導致通貨膨脹壓力攀升，危及企業資產負債表和傷害經濟成長。

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