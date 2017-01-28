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東芝擬售記憶體事業股權 傳鴻海有興趣

2017-01-28  00:46

〔中央社〕日本東芝公司表示，將出售記憶體晶片事業的少數股權，因為在投資美國核能事業虧損後必須減資數十億美元，目前亟需資金挹注。據傳台灣的鴻海集團對相關交易可能有興趣。

據「東洋經濟」周刊（Toyo Keizai）報導，鴻海集團有興趣購買東芝（Toshiba Corp）的部分股權，或是買下東芝某些業務。

路透社報導，熟悉鴻海集團的人士表示，鴻海董事長郭台銘希望建立先進的大螢幕顯示器事業，而關鍵在整合晶片、攝影機、貯存裝置和串流技術。他說，如果看到鴻海與包括東芝等業者展開協商，他「不會覺得意外」。

鴻海公司尚未就此事發表評論。

東芝總裁崗川智（Satoshi Tsunakawa）表示，公司有意出售記憶體晶片事業的不到20%股權。東芝是全球僅次於南韓三星電子（Samsung Electronics）的最大NAND型快閃記憶體晶片業者，這項事業是集團的獲利主力。

東芝亟盼在這個會計年度於3月結束前完成這項交易。消息人士透露，東芝希望藉此籌資2000億日圓（17億美元）。

消息人士告訴路透社，據東芝自己估計，記憶體晶片事業部門的價值在1兆至1.5兆日圓（90億至130億美元）間，上個會計年度的銷售額達8450億日圓，營業利益有1100億日圓。

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