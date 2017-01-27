惠譽：中國「一帶一路」 苦了國內銀行

2017-01-27 23:43

〔記者盧永山／台北報導〕英國「金融時報」報導，中國推出「一帶一路」計畫，協助全球貧窮國家改善基礎建設，目的只是為了提高中國的全球影響力，而非基於這些國家對基礎建設的實際需求，不符合商業邏輯，恐讓資助這些計畫的銀行業者背負巨額債務。

中國國家主席習近平推出「一帶一路」計畫，希望透過連結印度東部、非洲和中亞等貧窮地區的鐵公路來刺激全球成長，中國政府迄今已宣布逾9000億美元的工程，有些已經在進行，且絕大部分資金來自於中國國有銀行和商業銀行。

但惠譽信評在一份報告中警告，中國進行這些投資計畫，目的是為了擴展全球影響力，而非基於這些國家對基礎建設的實際需求。這意味了中國銀行業可能陷入不服商業邏輯，只是遷就於政治考量的基礎建設計畫。

惠譽指出：「這些基礎建設工程缺乏商業上的必要性，未來工程結束後，其投資報酬是否足以償還中國銀行業所付出的貸款，不無疑問。」