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美國股市創新高 多數民眾分不到好處

2017-01-27  23:39

〔記者盧永山／台北報導〕儘管過去1年美股大漲23%，道瓊工業指數最近更突破2萬點，但美國民眾普遍無感，因美國10%的人口掌控80%股市財富，所以股市大漲的好處幾乎都落入這群人口袋裡。

美國財富日趨集中在少數人手裡，是美國經濟在結束長達7年半的低迷而出現強彈後，多數美國人卻感受不到的原因。儘管道瓊指數在歐巴馬總統任內上長逾1倍，美國薪資成長卻停滯，尤其是沒有高學歷或高技術能力的民眾，失望和不滿導致川普在去年11月大選中勝出。

如今，川普面臨一個重大挑戰：如何讓經濟果實讓更多偏鄉窮苦大眾分享，而不僅是富豪和都會有錢階級獨享。

紐約大學經濟學家沃爾夫（Edward Wolff）的研究發現，截至2013年為止，美國最有錢的10%人口掌控81.4%的股市財富，為有統計數字以來最高。中間60%的家庭僅擁有7.7%。沃爾夫表示，所謂股市財富包括個人退休帳戶、401k退休福利計畫和信託基金。

其他的的數據也呼應沃爾夫的研究結果。根據加州大學柏克萊分校經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）的統計，2012年美國最富1%人口擁有44%股市財富。

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  • 儘管過去1年美股大漲23%，但美國民眾普遍無感，因美國10%的人口掌控逾80%股市財富，所以股市大漲的好處幾乎都落入這群人口袋裡。（法新社）

    儘管過去1年美股大漲23%，但美國民眾普遍無感，因美國10%的人口掌控逾80%股市財富，所以股市大漲的好處幾乎都落入這群人口袋裡。（法新社）

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