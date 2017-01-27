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人民幣貶不停 香港人民幣存款跌幅創紀錄

去年12月香港人民幣存款減少12.9%，創2004年開始接受這類存款以來單月最大跌幅，主要因為去年人民幣匯率重貶。（法新社）

2017-01-27  23:37

〔記者盧永山／台北報導〕根據香港金管局公布的數據，去年12月香港人民幣存款減少12.9%至5467億元（794億美元），創2004年開始接受這類存款以來單月最大跌幅，主要因為去年在岸和離岸人民幣匯率重貶；去年全年香港人民幣存款則劇減3040億元，同樣創紀錄最高。

受到中國資本外流加速，以及美國聯準會升息影響，去年在岸人民幣兌美元匯率貶值6.5%，離岸人民幣兌美元匯率貶值5.8%。

由於中國監管單位抑制資本外流，並且進場干預以打擊投機客炒作，人民幣在香港的供應持續萎縮。這些干預措施，加上美元貶值，使得1月人民幣恢復強勢，離岸人民幣兌美元匯率已反彈1.6%，為去年10月以來最大。

加拿大豐業銀行駐新加坡外匯策略師高奇表示：「香港人民幣存款減少，顯示香港流動性吃緊。在接下來幾個月，人民幣流動性仍將吃緊，若對人民幣將恢復貶值得疑慮再起，離岸人民幣拆款利率又會飆升。」

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