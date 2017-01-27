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金管會抽測8縣市金融機構ATM 運作順暢

2017-01-27  17:27

〔記者王孟倫／台北報導〕為瞭解今年農曆春節期間自動提款機（ATM）之運作情形，金管會表示，已於除夕（27日）上午9時至10時間，分別在全國八個縣市，實地抽測各金融機構ATM之運作情形，結果，均能順利提領現金，該等ATM所標示之客服電話亦有專人接聽，運作順暢。

為落實「金融業者農曆春節金融服務不打烊」，金管會每年會在農曆春節期間，進行抽測工作，除瞭解ATM是否運作正常，且確保民眾使用ATM若遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務。

金管會今天在全國八個縣市的10家金融機構之分行ATM展開測試，官員表示，整體運作順暢;這八個縣市分別為台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、台南市、高雄市及金門縣等。

對此，金管會強調，本國金融機構於春節期間，金融服務因應措施包括：ATM全年無休、支付工具不放假、電子銀行不中斷，及金融客服不打烊；此外，金管會也提醒民眾，農曆春節期間可善加利用金融機構所提供的各項服務，放心過新年。

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  • 金管會今天除夕到八個縣市，抽檢測試金融機構ATM使用狀況。圖為金管會主委李瑞倉（資料照／記者王孟倫攝）

    金管會今天除夕到八個縣市，抽檢測試金融機構ATM使用狀況。圖為金管會主委李瑞倉（資料照／記者王孟倫攝）

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