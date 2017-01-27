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大樂透加碼10億 包牌客豪擲40萬元
2017-01-27 13:31
〔記者盧冠誠／台北報導〕您買張彩券試手氣了嗎？台灣彩券為迎接金雞年，祭出史上最高春節加碼10億元，今天一早不少彩券行即湧現人潮，甚至出現包牌客豪擲40萬元的盛況。
台北市通化街金財神彩券行老闆邢紀藩表示，不同以往的100組100萬元「春節大紅包」，台彩這次改變策略奏效，除夕至初二每期均加開10個獎號，當中任6個號碼即對中春節大紅包獎項，每期都有210組的中獎機會，每組將金100萬元。
邢紀藩指出，已有客人一次花約40萬元包牌大樂透「16連碰」，約25萬元的「15連碰」也大有人在，買氣是平常的10倍！
除了電腦彩券，刮刮樂買氣同樣「強強滾」，台北市旺得福施公投注站老闆施竣耀指出，自己有客人買了一本15張刮刮樂，幸運刮出103萬元，幾乎是他年薪的3倍。
「那個客人先刮中3萬元，本來想說沒大獎了，且那張百萬大獎的3個100萬元字太小，差一點以為沒中，真是快暈倒了！」施竣耀笑說。
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