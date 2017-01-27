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油國可望減產 油價攀至近3週高點
2017-01-27 05:20
〔中央社〕油價攀漲到近3週來最高點，主因市場更樂觀期待，石油輸出國家組織（OPEC）及其他產油國將遵循減產的承諾。
紐約市場西德州中級原油3月期貨價格上漲1.03美元，收在每桶53.78美元，寫下1月6日以來最高水準。
倫敦市場北海布倫特原油3月期貨價格上揚1.16美元，收在每桶56.24美元。
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