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芭比娃娃玩具廠商 業績下跌
2017-01-27 04:52
〔中央社〕以製造芭比娃娃聞名的玩具廠商美泰兒，2016年第4季銷售業績比1年之前減少了4%。媒體報導，美泰兒失去迪士尼公主系列產品經銷權之後，影響效應如今反映在銷售數字上。
根據統計，美泰兒（Mattel）2016年第4季的銷售業績，比2015年同期下跌了4%。
美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，迪士尼（Disney）在2014年宣布，旗下公主系列產品的經銷權，將從美泰兒轉移到Hasbro玩具製造商，這項決議於2016年生效上路，影響效應如今完全反映在美泰兒的銷售數字上。
除了失去迪士尼公主系列產品的經銷權之外，美泰兒自己品牌的芭比娃娃（Barbie）與玩具品牌Fisher-Price，在2016年也雙雙出現業績走低的現象。
美泰兒執行長辛克雷（Christopher Sinclair）25日指出，各家零售商為了刺激消費買氣，頻頻推出玩具產品的大幅度折扣與促銷，也是導致美泰兒銷售業績變差的因素。
與美泰兒出現類似狀況的還有大型玩具連鎖零售店玩具反斗城（Toys R Us）。根據統計，玩具反斗城在美國國內的同店銷售額（same-store sales），2016年耶誕消費熱季比2015年同期減少了2.5%。
美泰兒日前宣布，已聘請Google廣告執行長喬奇雅迪（Margo Georgiadis）擔任新任執行長，喬奇雅迪與辛克雷將在2月8日交接。
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