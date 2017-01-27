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歐股漲跌互見 英股小跌

2017-01-27  02:12

〔中央社〕歐洲股市今天收盤漲跌互見，倫敦當局新發表的經濟成長數據顯示英國正擺脫脫歐衝擊，但投資人並不買帳，英股小跌作收。

法新社報導，倫敦FTSE 100微跌0.04%，收7161.49點。

法蘭克福DAX 30指數上揚0.4%，收在11848.63點。

巴黎CAC 40指數下跌0.21%，收4867.24點。

官方資料指出，英國準備今年稍後開始脫離歐洲聯盟之際，去年最後3個月經濟成長0.6%，2016年整體成長率為2.0%。

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