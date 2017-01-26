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威力彩、今彩539頭獎皆摃龜！

2017-01-26  22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月26日）開獎的第106000008期威力彩，頭獎摃龜，第106000022期今彩539頭獎，頭獎也摃龜。

第106000008期威力彩中獎號碼為：第1區「02、08、16、17、24、38」，第2區「05」。頭獎摃龜，貳獎摃龜，參獎共11注獲得，每注可得15萬元，肆獎共69注獲得，每注可得2萬元，伍獎共412注獲得，每注可得4000元，陸獎共2957注獲得，每注可得800元，柒獎共5413注獲得，每注可得400元，捌獎共3萬62注獲得，每注可得200元，玖獎共3萬9012注獲得，每注可得100元，普獎共6萬7686注獲得，每注可得100元。

第106000022期今彩539中獎號碼為「05、23、29、31、36」頭獎摃龜，貳獎共180注獲得，每注可得2萬元，參獎共6569注獲得，每注可得300元，肆獎共7萬2395注獲得，每注可獲得50元。

第106000008期38樂合彩中獎號碼為「02、08、16、17、24、38」，五合摃龜，四合共7注中獎，每注可得6萬7500元，三合共95注中獎，每注可得5750元，二合共1596注中獎，每注可得750元。

第106000022期39樂合彩中獎號碼為「05、23、29、31、36」，四合1注中獎，每注可獲得21萬2500元。三合共98注中獎，每注可得1萬1250元，二合共3990注中獎，每注可得1125元。

第106000022期3星彩中獎號碼為「039」，正彩共17注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000022期4星彩中獎號碼為「9474」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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