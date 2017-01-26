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威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-01-26 20:54
〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月26日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：02、08、16、17、24、38。第二區：05。
38樂合彩：02、08、16、17、24、38。
今彩539：05、23、29、31、36。
39樂合彩：05、23、29、31、36。
3星彩：039。
4星彩：9474。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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