威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-26 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月26日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：02、08、16、17、24、38。第二區：05。

38樂合彩：02、08、16、17、24、38。

今彩539：05、23、29、31、36。

39樂合彩：05、23、29、31、36。

3星彩：039。

4星彩：9474。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」