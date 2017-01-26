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川普退出TPP 創投業者：美科技業恐遭報復

2017-01-26  20:36

〔記者盧永山／台北報導〕創投業者Elevation Partners共同創辦人麥克納米（Roger McNamee）接受CNBC節目訪問表示，川普的保護主義政策將不利Google、微軟和臉書等美國科技業者。

麥克納米表示，川普的「美國優先」政策可能傷害美國科技業者使用外國市場和資源，尤其是中國。他說：「我們與中國的關係即將劇烈改變，但看起來不會變好。」，而最令投資人不安的是，過去70年所建立的全球夥伴關係可能遭到摧毀。川普日前簽署行政命令，退出跨太平洋夥伴關係（TPP），並表明將重談北美自由貿易協定（NAFTA）。

麥克納米說：「如果我們失去了TPP，保護美國科技業者的槓桿之一將會消失。川普支持民族主義，而民族主在本質上是悲觀的，在全球主義之後緊接著民族主義，無可避免地將導致需求萎縮，全球經濟產值減少。」

麥克納米指出，退出TPP短期內也許有利於股市，像道瓊工業指數週三就突破2萬點大關，但長期前景不妙。

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  • 創投業者Elevation Partners共同創辦人麥克納米（Roger McNamee）表示，川普退出TPP，恐導致Google、微軟和臉書等美國科技業者遭到報復。（彭博）

    創投業者Elevation Partners共同創辦人麥克納米（Roger McNamee）表示，川普退出TPP，恐導致Google、微軟和臉書等美國科技業者遭到報復。（彭博）

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