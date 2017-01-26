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群創求償停電財損 台電：依規定處理、再溝通
2017-01-26 19:52
［記者林筑涵／台北報導］昨日因台電變電所設備發生故障，導致南科電力中斷將近三小時，群創兩廠區受到影響且損失超過預期，稍早正式發出聲明將向台電提出財務損失賠償，同時認為台電設備有疑慮造成供電不穩，呼籲改善。而台電則表示，對昨日事故深感抱歉，但電力不穩狀況仍需雙方進一步釐清。
昨日台電台南市新市區變電所設備故障，於上午八點廿一分跳脫，導致群創第六、七廠區發生停電，意外發生後台電派員搶修，於中午十二時〇分恢復供電，停電長達三小時。昨日群創表示復電後陸續恢復生產線運作，預估透過加緊趕工，強調不影響供貨。
不過，群創今日下午發出聲明，「群創光電為悍衛股東與客戶權益，決定向台電提出財損求償，呼籲政府與台電珍惜及重視在地深耕，用心經營的企業。」同時表示「台電掌握台灣製造業高段供應重責，應以穩定供電前題，盡速提出雙迴路系統之安全性，全面改善配電設備。」群創指出，除昨日長時間停電外，平時也會出現「壓降」事故，認為台電應改善此事。
對此台電則說明，「壓降」是由於電壓輸送進入電網迴路時，會有電壓變動，如同路上電線若遭卡車觸碰，鄰近住家電燈也會有閃爍情形；但根據一般科技廠商對「壓降」忍受度較高，上述情形的「壓降」等級不容易對機台造成影響。
而昨日停電事故，台電供電副處長陳永源說，確實為台電設備故障所致，對於停電時間較長造成用戶不便深感抱歉，除已責成零件廠商東台公司提出檢討報告，今日也與群創公司代表進行說明；不過稍晚接獲群創聲明，會再進一步釐清雙方對於「壓降」的定義並解決問題。另外，群創提出求償部分，台電發言人林德福則表示，目前台電有營業規則，會依規定處理，雙方會再持續溝通。
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