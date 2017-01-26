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無預警停電損失慘 群創決向台電求償

2017-01-26  17:07

〔記者陳梅英／台北報導〕南科園區昨日早上8:21無預警全面壓降，造成群創6、7廠停電達3小時，損失超過群創預期，經過一天考慮，群創決定不再隱忍，董事長王志超表示，為了股東以及客戶權利，將向台電申請財產損失求償，希望藉此可以呼籲政府及台電對所有企業在地經營給予更高度重視。

群創今日聲明稿表示，感謝南科管理局、台電會同專家第一時間搶修，故障原因仍待調查中，指此次出事的配電站雖然只有八年，台電掌握台灣製造業高段供應重責，應以穩定供電前題，盡速提出雙迴路系統之安全性，全面改善配電設備。

群創光電為悍衛股東與客戶權益，決定向台電提出財損求償，呼籲政府與台電珍惜及重視在地深耕，用心經營的企業。

台電昨日無預警壓降，造成供應群創6廠、7廠的台電道爺配電站發生161KV供電雙匯流排間之聯接設備故障， 導致電力饋線跳脫， 停電三小時，原本群創預期昨日下午產線可陸續恢復正常，不過情況超乎原先預期，產線預計至27日中午前產線全部復工，財損可能也比原先初估嚴重，目前仍在統計中。

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  • 捍衛股東及客戶權益，群創董事長王志超（中）決定向台電求償（記者陳梅英攝）

    捍衛股東及客戶權益，群創董事長王志超（中）決定向台電求償（記者陳梅英攝）

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標題：無預警停電損失慘 群創決向台電求償


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