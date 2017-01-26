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景氣連亮六綠燈 國發會:景氣持續回溫

2017-01-26  16:34

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會發布去年12月景氣燈號續亮綠燈，此為去年7月以來連續第6顆綠燈，分數較上月增加2分，來到28分，為2014年9月以來最高，由於領先與同時指標也持續上升，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，這顯示國內景氣持續回溫。

國發會發布的景氣燈號由9項指標構成，12月變燈的有兩項，包括機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈紅燈，製造業營業氣候測驗點由綠燈轉黃紅燈，其餘燈號維持不變，分數28分。

此外，同時指標與領先指標雖然都已連續十個月上升，但領先指標累積上升幅度2.5%低於同時指標8.8%，由於領先指標代表是未來景氣，吳明蕙指出，這顯示景氣還是穩定往上走，只是似乎沒那麼強勁，這是因為有些外在風險使然。

展望未來，國發會認為，國際主要機構普遍預測今年全球景氣及貿易擴張力道將優於去年，有助於我國出口維持增勢；但美國新政府經貿政策走向、英國「硬脫歐」後續發展、歐洲反體制政治風潮等影響，仍需密切關注。

內需方面，半導體及相關供應鏈業者先進製程投資仍將持續，以及政府積極推動產業創新與擴大公共建設，有助提振民間投資；民間消費在春節採購需求帶動下，買氣應可延續，惟實質薪資增幅有限，約制部分成長力道。整體而言，未來國內景氣可望逐漸改善，惟全球經濟風險仍須留意。

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  • 景氣燈號連亮六顆綠燈，國發會:景氣持續回溫。（記者陳梅英攝）

    景氣燈號連亮六顆綠燈，國發會:景氣持續回溫。（記者陳梅英攝）

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