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猴年強升2.16元 新台幣31.36元封關

2017-01-26  16:17

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天由升轉貶，終場以31.36元兌1美元作收，貶值2.8分，結束連續4個交易日升值走勢，台北外匯經紀公司成交量為7.32億美元。

不過，新台幣猴年展現勁揚格局，全年強升2.16元，升幅達6.89％，不僅終結連貶3年的頹勢，還創下近6年最大農曆年升幅。

新台幣今以31.260元開出，最高31.250元、最低31.386元，終場收31.360元。

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  • 新台幣匯率今天由升轉貶，終場以31.36元兌1美元作收，貶值2.8分，結束連續4個交易日升值走勢，台北外匯經紀公司成交量為7.32億美元。（資料照，記者張嘉明攝）

    新台幣匯率今天由升轉貶，終場以31.36元兌1美元作收，貶值2.8分，結束連續4個交易日升值走勢，台北外匯經紀公司成交量為7.32億美元。（資料照，記者張嘉明攝）

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