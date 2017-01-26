聯發科Q1毛利率恐再破底 營收估季減14~20％
2017-01-26 15:24
〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）今日召開法說會，去年第四季毛利率跌至34.5%的歷史新低，第一季毛利率甚至有可能再破底，聯發科副董事長謝清江表示，展望第1季，因工作天數減少、季節性因素使然，加上強勢美元影響新興市場匯率及需求，預估第1季合併營收介於536 ~ 591億元，季減14 ~ 22%，單季毛利率32.5 ~ 35.5%，毛利率仍有壓力，單季手機與平板電腦晶片出貨量約1.05 ~ 1.1億套。
今日法說會中外資法人依舊高度關心聯發科毛利率究竟何時止跌回升，對此，謝清江態度保守。謝清江回應，今年毛利率仍有很大壓力，回升「有點挑戰」，上半年毛利率表現可能和去年第4季相仿，有待下半年新一代Modem架構出來，加上新品放量出貨，毛利率才有機會改善。
針對今年全年智慧型手機市場看法，謝清江認為，今年全球智慧型手機可望有4 ~ 6%的年增率，規模約16 ~ 17億支，其中已開發國家與中國市場預估持平，以新興市場為成長主力，年增可達14 ~ 16%，印度市場轉換4G速度很快，預估今年印度4G市場佔有率將從去年的30%成長至50%。
謝清江指出，去年聯發科成長相當強勁，全年營收大增29%以上，基期很高，今年仍會以成長為努力目標，但幅度不預測，讓毛利率回升當然是目標，希望下半年毛利率可以微幅上升一點。
此外，謝清江指出，今年營業費用會微幅增加，因毛利率壓力持續，對於營益率表現也保守看待。
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