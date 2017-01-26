ATM大當機 金管會要求兆豐銀提檢討報告
2017-01-26 15:16
〔記者王孟倫／台北報導〕在農曆春節假期前一天，兆豐銀行ATM（自動櫃員機）發生大當機，無法正常提領！金管會表示，兆豐ATM當機情況是從8點58分開始，經兆豐銀緊急處理，於12點55分恢復正常使用；金管會強調，第一時間除要求兆豐銀進行三件緊急應變措施，並命令其在春節過後之七天內，提出查核及檢討結果報告。
公股銀行又出包了！金管會日前才宣布「金融業者農曆春節金融服務不打烊」，國銀必須做好ATM24小時不打烊，並加強補鈔、檢修及管理等工作，不料，卻在今天小年夜，公股的兆豐銀就發生ATM當機停擺事件。
金管會銀行局表示，根據兆豐銀回報，這次發生ATM當機無法使用，是因為過年春節前夕，流量過大而系統無法負荷；官員直言，雖然以前也曾發生過銀行ATM停擺或操作有問題，不過，像這次兆豐銀大規模當機，是近年罕見。
金管會在第一時間，也要求兆豐銀執行三件緊急應變措施，分別為「立即發布重大訊息」、「向金管會申報重大偶發事件」及「最短時間內，對外發布新聞稿說明」。
銀行局官員表示，已經要求兆豐銀在春節過後的七天內，必須提出查核及檢討報告，然後，金管會將瞭解並追究是否有人為疏失或內稽內控不當；若確有明顯缺失，會依情況進行開罰或要求改善。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 童仲彥第一任妻子曾被痛毆6次 前女友穿紅衣上吊輕生
- MLB》新東家未定 王建民：沒大聯盟就回台灣
- 過年大掃除 老公把老婆存摺、現金全當垃圾丟
- 肛塞毒品吸收快 直腸恐潰爛
- NBA》塞爾提克與GE簽約 成為球衣放廣告第3隊
- 博硯「說」法》有錯的不是余天，而是制度
- 遭指違約挨告 溫嵐反擊喊遺憾
- 年後就醫增3成 春節慢性病患勿擅自停藥
- MLB》范屈拉瀕死遭打劫？ 驚悚事證曝光
- 童仲彥宣布退黨 妻李秀環這樣回應…
- MLB》王建民離開後… 紐媒曝洋基的哀愁
- 台灣恐變成工具？ 美學者：最大危險在華府
- 韓職》12強國手打假球遭終身禁賽 台美日也無法去
- 欲鞏固領導權威 脫北官員：金正恩想見川普
- TGMF尾牙被尋仇？ 疑金錢糾紛2成員遭砍3刀
- 沒撿屍！ 泰司機載到爛醉女客 默默守護到凌晨
- 新北櫻花季 跟著賞櫻地圖走春
- 鮮肉直擊！英國滑船隊猛男裸體月曆又出爐啦！
- 林萬億︰年改不涉及信賴保護原則
- 市場熱賣豬肉攤 野貓先嚐鮮?
- 川普築牆 墨國總統強硬回擊：絕對不付錢
- 塞車了！ 國1湖口、國3茄苳部分路段時速不到20公里
- 學測考生放鬆別放空 春節假期後拚甄選
- 婚外情告白記者會？童：不喜歡邱女 就不是男人
- 羅德里哥二度入圍奧斯卡 李安御用攝影師歸功台灣
- 小年夜化身愛心天使 南投教育界年菜關懷邊緣戶
- （影音）Selina過年大嗑狂吐 學乖吃這道健康年菜
- 彈劾後首談閨密門 朴槿惠︰背後勢力介入
- 魏德聖新作首映 招待1千多名弱勢兒看電影
- 常腰痠下肢麻 恐頸部出問題
- 毒蟲攜毒趴趴走 落網直呼犯了「7年之癢」
- 盜一銀8327萬 3車手輕判5年
- 巨怪布拉有準 駭獸無用
- 林可彤登山收鑽戒 點頭嫁外商
- 鼓鼓朝聖阿信房間 找靈感當寫歌點子
- 每逢佳節倍思親 遊民火車站前爬樹鬧自殺
- 澳網》許育修勇闖青少男雙決賽 台將史上第4人
- 柯文哲談童仲彥毆妻：家暴通報系統有問題
- 不想為川普擋子彈 秘勤局幹員恐遭申誡
- NBA》3件小事情 詹皇怒吞6年來最慘戰績
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：ATM大當機 金管會要求兆豐銀提檢討報告
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分