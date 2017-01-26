ATM大當機 金管會要求兆豐銀提檢討報告

2017-01-26 15:16

〔記者王孟倫／台北報導〕在農曆春節假期前一天，兆豐銀行ATM（自動櫃員機）發生大當機，無法正常提領！金管會表示，兆豐ATM當機情況是從8點58分開始，經兆豐銀緊急處理，於12點55分恢復正常使用；金管會強調，第一時間除要求兆豐銀進行三件緊急應變措施，並命令其在春節過後之七天內，提出查核及檢討結果報告。

公股銀行又出包了！金管會日前才宣布「金融業者農曆春節金融服務不打烊」，國銀必須做好ATM24小時不打烊，並加強補鈔、檢修及管理等工作，不料，卻在今天小年夜，公股的兆豐銀就發生ATM當機停擺事件。

金管會銀行局表示，根據兆豐銀回報，這次發生ATM當機無法使用，是因為過年春節前夕，流量過大而系統無法負荷；官員直言，雖然以前也曾發生過銀行ATM停擺或操作有問題，不過，像這次兆豐銀大規模當機，是近年罕見。

金管會在第一時間，也要求兆豐銀執行三件緊急應變措施，分別為「立即發布重大訊息」、「向金管會申報重大偶發事件」及「最短時間內，對外發布新聞稿說明」。

銀行局官員表示，已經要求兆豐銀在春節過後的七天內，必須提出查核及檢討報告，然後，金管會將瞭解並追究是否有人為疏失或內稽內控不當；若確有明顯缺失，會依情況進行開罰或要求改善。