| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 財經

聯發科去年Q4毛利率跌破35％關卡 再創歷史新低

2017-01-26  14:12

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）今日召開法說會，公布去年財報，去年第4季合併營收686.75億元、季減12.4%；去年第4季合併毛利率為34.5%，較上季減少0.7個百分點、年減4個百分點，再創歷史新低；單季營業利益39.81億元，季減47.8%；單季淨利51.38億元，季減34.4%；單季EPS為3.23元，季減1.75%；全年EPS為15.16元，低於前年的16.6元。

廣告
  • 聯發科去年第4季合併毛利率再創新低，全年EPS為15.16元。（記者卓怡君攝）

    聯發科去年第4季合併毛利率再創新低，全年EPS為15.16元。（記者卓怡君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 法說會 聯發科
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：聯發科去年Q4毛利率跌破35％關卡 再創歷史新低


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.