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春節開始前一天 兆豐銀行系統傳出大當機

兆豐銀行於今早發生電腦大當機，兆豐銀行網站、ATM提款機及櫃臺等交易全部停擺，兆豐銀行則表示，目前多已恢復正常。（資料照）

2017-01-26  13:03

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節連假前最後上班日，卻傳出兆豐銀行於今早發生電腦大當機，兆豐銀行網站、ATM提款機及櫃臺等交易全部停擺，兆豐銀行則表示，問題發生當下就立刻緊急處理，目前多已恢復正常。

綜合媒體報導，兆豐銀於今早9點多發生電腦系統異常，造成全國分行、ATM存提款一度停擺，讓許多要年前資金調度的民眾相當苦惱。兆豐銀行高層表示，經查明後確認不是駭客攻擊，客戶資料都安全無虞，目前多數ATM提款及跨行提款都在10點多就可正常運作，但網路銀行、臨櫃交易還要等電腦重新啟動才能恢復正常。

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