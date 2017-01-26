區間震盪 新台幣中午暫收31.292元

2017-01-26 12:06

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現震盪走勢，盤中翻貶後又轉升，中午暫以31.292元兌1美元作收，升值4分，台北外匯經紀公司成交量為4.8億美元。

外匯交易員表示，受到國際美元疲弱影響，新台幣上午交易區間主要落在31.27元至31.35元，表現相對強勢。

外匯交易員指出，匯市今天封關，由於即將進入農曆春節長假，讓不少實質性拋補也在盤初湧現，帶動交投較為熱絡。