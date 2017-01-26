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HTC Vive即日起開放申請移動定位器
2017-01-26 12:24
〔記者王憶紅／台北報導〕 宏達電HTC（2498）宣布開始供開發者與創新製作團隊申請VIVE移動定位器，透過發放1,000台VIVE移動定位器來激發創意，並強力啟動虛擬實境生態系統發展。
宏達電指出，日前剛發表的VIVE移動定位器，擁有全方位動態追蹤，能讓開發者與配件製造商將全新型態的元素加入虛擬實境中。
宏達電指出，VIVE移動定位器於即日起開放申請，而應用程式介面將於2月6日開放，換言之，開發者在這兩週的期間內，要提出計畫。
宏達電在CES 2017，HTC展示了多款搭配VIVE移動定位器的配件，包括：虛擬實境觸覺感應手套、首款虛擬實境相機、培訓消防隊員與棒球員的相關應用、以及針對遊樂場或家庭使用所設計的虛擬實境步槍等配件。
宏達電強調，VIVE移動定位器能夠與未來任何一款虛擬實境配件及工具連接。
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