投資人看好經濟成長加速 歐股上漲
2017-01-26 01:52
〔中央社〕彭博報導，由於投資人看好歐洲地區經濟成長將增強，歐洲主要股市上揚。
道瓊歐洲600指數漲4.67點或1.29%，報366.59點。
英國股市FTSE 100指數漲14.09點或0.20%，報7164.43點。
法國股市CAC 40指數漲47.64點或0.99%，報4877.67點。
德國股市DAX指數漲211.11點或1.82%，報11806.05點。
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