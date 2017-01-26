看好川普施政 道瓊開盤漲破2萬大關

2017-01-26 00:22

〔中央社〕美股道瓊工業指數今天開盤飆漲，首度站上2萬點大關。

由於市場預期美國總統川普將提出激勵成長的政策，道瓊指數在開盤數秒鐘後，漲破了備受期待的關卡2萬點，攀上了川普當選後美股反彈走勢的最高峰。

開盤15分鐘後，道瓊上揚0.5%，來到20010.71點。

標準普爾指數攀升0.5%，來到2290.43點；科技股那斯達克指數漲0.6%，來到5635.10點。