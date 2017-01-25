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史上首次 道瓊指數破2萬點大關

2017-01-25  23:10

〔記者盧永山／台北報導〕道瓊工業指數週三開盤後首度突破2萬點大關，一度來到20033.77點，因歐洲、亞洲股市接連走高，加上美國陸續公布的企業財報普遍優於預期，川普上任後的積極作為，讓投資人對美國經濟成長感到樂觀。

紐約Solaris集團投資長葛里斯基（Tim Ghriskey）表示：「這是一個重要的時刻，雖然這只是一個數字，卻是重要的數字，炫目的數字。市場相信川普是玩真的，在上任幾天內就有積極作為，美國出現改變的速度可能快於人們預期。」

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  • 道瓊工業指數週三開盤後首度突破2萬點大關。（圖／雅虎財經網）

    道瓊工業指數週三開盤後首度突破2萬點大關。（圖／雅虎財經網）

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