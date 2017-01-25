大福彩、大福獎摃龜！今彩539開出1注
2017-01-25 22:37
〔即時新聞／綜合報導〕今（1月25日）開獎的第106000007期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000021期今彩539頭獎1注中獎，由桃園市中壢區至善里後興路一段5號1樓的金億發彩券行開出。
第106000007期大福彩中獎號碼為：「10、13、16、17、21、27、40，特別號24」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得25萬元；參獎共105注獲得，每注可得4000元；肆獎共1526注獲得，每注可得400元；普獎共1萬2049注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共7注獲得，每注可得10萬元。
第106000021期今彩539中獎號碼為「07、08、18、26、29」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共239注獲得，每注可得2萬元；參獎共7460注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬8286注獲得，每注可獲得50元。
第106000021期39樂合彩中獎號碼為「07、08、18、26、29」，四合共開出6注，每注可得21萬2500元；三合共221注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6031注中獎，每注可得1125元。
第106000021期3星彩中獎號碼為「144」，正彩共15注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000021期4星彩中獎號碼為「4737」，正彩摃龜。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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