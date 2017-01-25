東森國際：購買東森電視台 優先出價權未逾期
〔記者王憶紅／台北報導〕東森電視台出售案戰火再升高。針對媒體報導凱雷集團律師在公聽會上指出，東森國際並無優先購買權，王令麟擁有的是已經失效的「優先出價權」一事。東森國際稍早嚴正駁斥指出，購買東森電視台的優先出價權，並未逾期，且已向台北地方法院提出訴訟。
東森指出，從東森國際及王令麟等與凱雷集團所簽署的股東協議以及凱雷在本次轉讓持股的往來函件，白紙黑字可證東森國際確有優先出價權，且未逾期，不容凱雷法律代表任意曲解否認，有關優先出價權之確立，東森國際已於105年11月7日向台北地方法院提起訴訟，相關爭議應靜待法院審理，東森國際重申在法院判決定讞之前NCC應停止審理東森電視股權轉讓案。
東森國際指出，由於凱雷集團認同東森集團對東森電視的經營績效，而於95年12月開始投資東森電視，而因力霸事件之影響，東森國際與凱雷集團於96年11月簽署了由凱雷集團增資東森電視及主導東森電視經營的股東協議，凱雷集團並於96年12月3日指派唐子明担任董事長，凱雷集團掌握東森電視經營權之後，即以外資求取短期利益之一慣手法大量提列資產減損及出售資產，在凱雷集團主導之下於96年度起提列包括片庫播映權等之減損達數十億元，致東森電視96年稅後虧損22.9億元，且97年仍持續虧損16.4億元，兩年合計虧損39.3億元，凱雷集團殷尚龍所稱在凱雷入主東森電視前連年虧損達40億元之說詞實係顛倒是非，與事實完全不符。
東森國際指出，凱雷集團於98年6月以每坪約47萬元出售座落於崇聖大樓之辦公室計約2552坪，該資產若以目前市價每坪至少80萬元核算之價差高達8.4億元，據悉已有東森電視小股東將對凱雷集團經營東森電視多年來是否有損害公司及股東權益採取法律行動。
東森國際表示，由政府捐助成立的財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心確實持有台數科股票，依現行「一股都不可以」的規定，台數科擬併購東森電視違反有線廣播電視法第10條及衛星廣播電視法第5條之規定，NCC應依法審理予以駁回。
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