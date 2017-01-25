大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-25 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月25日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：10、13、16、17、21、27、40，特別號24。

今彩539：07、08、18、26、29。

39樂合彩：07、08、18、26、29。

3星彩：144。

4星彩：4737。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」