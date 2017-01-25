日本睽違6年 首見年度貿易順差

日本在睽違6年後，去年首次出現貿易順差。（路透）

2017-01-25 20:06

〔記者楊芙宜／台北報導〕日本財務省今日公布新貿易數據，2016年受益於原油與天然氣價格雙雙下滑、以及年底出口改善，整年度貿易出現順差達4.07兆日圓（約358億美元），為6年來首見。

日本2011年福島核災後開始大量進口能源，相關能源支持飆升，一直處於進口額大於出口額的貿易逆差情況。

日本財務省數據顯示，日本仍維持對美國的大幅年度貿易順差6.835兆美元，高於日本對其他國家的貿易順差。

日本去年12月份出口成長5.4%，出現1年多來的首度增長，主要受惠於汽車零組件和半導體需求增加，日本對美國、中國及其他亞洲國家的出口增加 ；日本去年12月份的進口則減少2.6%。

凱投宏觀（Capital Economics）分析，日本出口額出現1年多來首度成長，反映出口量能提升和最近日圓貶值的綜合影響；不過，日圓匯率疲弱恐導致進口價格升高，至超過對出口的刺激時，貿易順差恐又再次減少。