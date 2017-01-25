台人訪日創歷史新高 國銀祭刷卡優惠搶商機

2017-01-25 18:53

〔記者王孟倫／台北報導〕儘管去年日圓匯率升值，但台灣遊日熱情不減，根據統計，2016年旅日高達429萬人次，創下歷史新高紀錄；多家本國銀行鎖定國人赴日本旅遊商機，祭出刷卡優惠，以搶攻這塊市場大餅。

台灣人有多愛去日本？前年（2015）日本為國人出國目的地第一名，2016年繼續蟬聯寶座，更較前年成長13%。根據日本觀光廳統計，國人去（2016）年赴日觀光帶來效益高達5,245億日圓（相當於1,442億台幣）。

對此，Money101金融比價網台灣總經理周純如表示，雖然去年日圓平均匯率比前年貴，但去年第四季日圓明顯走跌，尤其，跌破0.3之後，讓哈日族買得更起勁。她表示，多家國銀看重此塊市場，祭出刷卡優惠，民眾在日觀光旅遊時，若能選對信用卡，就能得到比現金付款還要好康的回饋。

根據Money101整理調查，消費者在意的「現金回饋」、「觀光購物優惠」以及「Wi-Fi機租借折扣」這三大項，可以讓遊日旅費省很大。

首先，在國外刷卡消費會被收取「海外交易手續費」1.5%，有無減免手續費或現金回饋高於1.5%，就甚為重要。以現金回饋卡來說，包括：元大鑽金卡、華南旅鑽無限卡提供2.2%回饋；至於匯豐現金回饋御璽卡則提供2.22%回饋，三張卡都無回饋上限。

其次，赴日國人最愛買電器、藥妝，持JCB信用卡於北海道新千歲機場消費，未稅滿1萬元日幣，現折1千日幣，等於打9折；在BIC CAMERA等日本百家電器行以JCB卡消費達免稅門檻，就能享有8%免稅加上5%折扣。

尤其，JCB及樂天的卡友在日本國內主要機場，還能免費使用貴賓室。

第三，若要在日本隨時上網打卡分享，或與台灣親友聯繫，樂天提供新卡友首刷一筆就享有Wi-Fi機5日免費；至於花旗、新光、玉山也提供卡友每日租借優惠價149元；匯豐卡友享租借費一天129元。

此外，JCB卡友登錄活動後就能於日本全國20萬個Wi-Fi熱點使用網路，最長可以使用14天。