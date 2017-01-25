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台電降壓 群創產線受影響 損失金額百萬元以內

2017-01-25  17:51

〔記者陳梅英／台北報導〕台南科學園區上午8時許傳出跳電事件，停電時間長達3小時，群創兩座產線受到影響，下午之後已經陸續恢復產線運作，對產能有「些微」影響，群創會加緊趕工，不影響客戶出貨權益，初估損失金額應該在百萬元以下。

群創受到影響的這兩座廠主力生產的產品都是目前需求最吃僅的TV，其中南科6廠以生產39.5吋以及65吋電視面板為主，7廠主力也集中在50吋、75寸以及85吋等大尺寸電視面板產品。

去年下半年以來電視面板短缺，即使到現在，群創39.5吋及65吋需求還是相當吃緊，原本今年春節生產線就已經要加班生產才能應付客戶需求，此次跳電勢必讓產線更加忙碌。

群創將於農曆年後2月10日召開線上法人說明會，由於去年第四季獲利大好，近期股價已經超越友達，法人預期，群創去年可望順利轉虧為盈。

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  • 台南科學園區上午8時許傳出跳電事件，停電時間長達3小時，群創兩座產線受到影響。（資料照，記者林耀文攝）

    台南科學園區上午8時許傳出跳電事件，停電時間長達3小時，群創兩座產線受到影響。（資料照，記者林耀文攝）

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