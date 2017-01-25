政治動盪 南韓Q4經濟成長率受創

南韓去年第4季GDP成長率創逾1年來新低，主要因為受總統朴槿惠遭彈劾等政治醜聞衝擊。圖為現代汽車廠房。（彭博）

2017-01-25 17:01

〔記者盧永山／台北報導〕南韓央行公布，去年第4季GDP成長率創逾1年來新低，主要因為總統朴槿惠遭彈劾，加上三星電子等大財團涉及向朴槿惠密友崔順實行賄等醜聞衝擊，影響消費者信心和支出。此外，去年第4季營建投資也減少，因南韓政府採取行動降低家庭負債和打擊部分地區過熱房市。

南韓央行表示，去年第4季經濟成長率較第3季僅成長0.4%，若與2015年第4季相比則成長2.3%，去年全年經濟成長率達2.7%，符合南韓央行預期。

今年南韓經濟面臨壓力，因朴槿惠的命運仍不明朗，美國總統川普又樹立貿易障礙。南韓央行本月以消費疲弱為由，調降今年成長預估，由2.8%降至2.5%。