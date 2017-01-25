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南亞科總座：上半年DRAM價逐季漲 下半年不確定

2017-01-25  16:49

〔記者洪友芳／新竹報導〕對於今年DRAM產業景氣，南亞科（2408）總經理李培瑛指出，上半年價格漲勢確定，第一季、第二季的市況持續穩定，價格逐季上揚，下半年還有不確定的變數，要看製造原廠端的資本支出而定。

李培瑛表示，如果製造原廠沒有增加資本支出，今年全年DRAM成長會僅來自製程轉換，位元成長率將可望在20%以下，需求端則估約可成長25%，由此可見，全年的DRAM將呈現小幅供給短缺，價格也會上漲。

李培瑛就目前可見度分析，第一季市場看來相當穩定，第二季也會持續穩定，價格逐季上揚，但第三季與第四季要看製造原廠的資本支出而定，如果製造原廠維持原來規劃的資本支出，下半年市況將持續穩定，若增加資本支出則將造成供給增加。

就今年需求的變化而言，李培瑛表示，智慧型手機出貨量已不再大幅增加，但記憶體裝載量大幅提升，成為今年DRAM需求成長的最大動能；其次是雲端資料中心帶動伺服器記憶體裝載量增加；另外，去年第三季底到第四季初，PC與NB出貨轉為平穩或小幅增加，這對DRAM產業有很大穩定助益；消費性或智慧產品例如電視、汽車對DRAM使用量也有顯著的成長，也都會帶動DRAM需求持續增加的動能。

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  • 南亞科總經理李培瑛。（資料照，記者洪友芳攝）

    南亞科總經理李培瑛。（資料照，記者洪友芳攝）

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