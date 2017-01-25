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南科壓降停電 台積電、南茂未受影響

2017-01-25  14:35

〔記者陳梅英、洪友芳／綜合報導〕台電今早8:21無預警壓降，造成群創台南六廠與七廠停電，群創啟動緊急備用電力，並疏散人員。群創員工安全無虞，台電亦於中午恢復供電，預計下午陸續恢復產線運作。對產能有些微影響，群創會加緊趕工，不影響客戶出貨權益。至於損失金額目前仍在估算中。

台積電、南茂則表示，因供電系統與群創不同迴路，且內部有不斷電系統，壓降未影響到生產。

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  • 南科園區。（資料照，記者林耀文攝）

    南科園區。（資料照，記者林耀文攝）

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