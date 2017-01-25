南科壓降停電 台積電、南茂未受影響
2017-01-25 14:35
〔記者陳梅英、洪友芳／綜合報導〕台電今早8:21無預警壓降，造成群創台南六廠與七廠停電，群創啟動緊急備用電力，並疏散人員。群創員工安全無虞，台電亦於中午恢復供電，預計下午陸續恢復產線運作。對產能有些微影響，群創會加緊趕工，不影響客戶出貨權益。至於損失金額目前仍在估算中。
台積電、南茂則表示，因供電系統與群創不同迴路，且內部有不斷電系統，壓降未影響到生產。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 有照片為證！ 李秀環控訴童仲彥家暴、外遇
- 童仲彥遭控家暴 民進黨北市議會低調應對
- 單曲超賣卻被冷凍？李毓芬淪「一曲歌手」
- 下訂又反悔討不回來了又吃官司
- 鳳一戶所今、明2天送手工香皂 年後贈送元宵提燈
- 霧峰交流道易塞車 警提替代道路
- 機捷來了 北北桃更近了
- 日媒︰陽若不打經典賽 衝擊巨人「攻台戰略」
- 中科院發豪語！拉高天弓三型攔截高度 挑戰美國薩德
- 真的要築牆了！川普將在明日簽行政命令
- 準消防員出操 跑2公里13人送醫
- 車站車廂座椅 處處可見紫色
- （影音）求復出！蜜雪薇琪重現神曲
- 馬申請二月訪美 府︰依法審核
- NBA》七六人起飛！恩比德輪休依舊擊退快艇
- 安心過好年 春節服務報你知
- 森鐵郵輪式列車 訪部落烘咖啡
- 劉詩詩高圓圓生子機率低？命理師這麼說
- 辜寬敏返家鄉鹿港 發527萬救助金
- 童仲彥遭控家暴 主播同事：為何甘願被打還苦守婚姻？
- 日本幽會王柏傑？許瑋甯回應了
- SMAP才解散 中居正廣因支氣管炎併發肺炎住院！
- 諷閨密門 南韓藝術家借用情慾畫作
- Outside》這奧地利小鎮，正招募專業的山洞隱士
- 綠能當道 屏東熱博搶先體驗太陽能無線充電
- 仙女法力失靈 電視名嘴自己找飯吃
- 公車限定春聯笑翻網友！ 討喜氣順洩駕駛無奈心情
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors seek maximum jail term in XPEC fraud case
- 董事長遭追撞 有驚無險
- 老婦疑似闖平交道遭撞不治 花蓮班次誤點41分
- 年輕世代爭奪2018北市議員？ 徐巧芯與吳崢可能強碰
- 「七朵花」素顏合體 陳喬恩曬姊妹戒
- 兌現承諾 川普將限制這些國家入境美國
- IDF之父華錫鈞逝世 享壽92歲
- 初三、四再變天 吳德榮：北台灣低溫下探12度
- 隱匿／我不厭世只是……
- 《財產申報》顧立雄、廖俊智身價破億 唐鳳存款270萬 背千萬房貸
- 台14甲武嶺至大禹嶺路面結冰 限加掛雪鍊（圖輯）
- 「法學三鼎甲」齊謝幕 鄭健才走完最後一里路
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南科壓降停電 台積電、南茂未受影響
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分