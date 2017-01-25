| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

南科跳電 群創2廠區上午停電逾3小時

2017-01-25  14:30

［記者劉婉君／台南報導］台南科學園區今天上午8時許傳出跳電，造成群創光電台南6、7廠停電，廠方啟動緊急備用電力並疏散人員，直到中午恢復供電，停電逾3小時。

台電公司嘉南供電區營運處指出，今天上午8時21分，道爺變電所傳出開關設備異常，經駐區人員緊急排除障礙，啟動備用輸電迴路，於上午8時29分全面恢復低壓供電，公務機關等低壓用戶，停電8分鐘後恢復供電，高壓用戶中、僅群創光電兩個廠區受到影響，派駐人員到群創光電六、七廠進行了解維修，中午左右已恢復正常供電。

群創表示，台電今早無預警壓降，造成群創台南6廠與7廠停電，台電於中午恢復供電，預計下午陸續恢復產線運作，對產能有些微影響，群創會加緊趕工，不影響客戶出貨權益。

廣告
  • 南科園區。（資料照，記者林耀文攝）

    南科園區。（資料照，記者林耀文攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南科 無預警停電 群創
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：南科跳電 群創2廠區上午停電逾3小時


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.