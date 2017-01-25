南科跳電 群創2廠區上午停電逾3小時

2017-01-25 14:30

［記者劉婉君／台南報導］台南科學園區今天上午8時許傳出跳電，造成群創光電台南6、7廠停電，廠方啟動緊急備用電力並疏散人員，直到中午恢復供電，停電逾3小時。

台電公司嘉南供電區營運處指出，今天上午8時21分，道爺變電所傳出開關設備異常，經駐區人員緊急排除障礙，啟動備用輸電迴路，於上午8時29分全面恢復低壓供電，公務機關等低壓用戶，停電8分鐘後恢復供電，高壓用戶中、僅群創光電兩個廠區受到影響，派駐人員到群創光電六、七廠進行了解維修，中午左右已恢復正常供電。

群創表示，台電今早無預警壓降，造成群創台南6廠與7廠停電，台電於中午恢復供電，預計下午陸續恢復產線運作，對產能有些微影響，群創會加緊趕工，不影響客戶出貨權益。