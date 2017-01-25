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景氣疲弱 缺網購店面 資通訊及家電零售近三年首度衰退

2017-01-25  15:55

［記者林筑涵／台北報導］經濟部今表示，資通訊及家電設備零售業受全球景氣疲弱，加上無開發網路店面搶購市場影響，去年營業額為3553億元，年減1.5%，成為三年來首度呈現衰退情形。另外，數位科技產品零售店面數雖年年增加，但擴增力道也因競爭激烈有明顯趨緩現象。

經濟部指出，資通訊及家電設備零售業營業額於2004年突破3,000億元，隨後便逐年穩健成長，雖曾受金融海嘯波及，造成民間消費低落影響營業額出現負成長；不過隨行動裝置、平板電腦、超薄電腦、液晶電視等消費性電子產品推陳出新，以及政府實施節能補助挹注動能，2012年營業額創下3,649億元的新高紀錄，且後兩年年各續增0.2%。

值得注意的是，去年初政府推出「短期消費提振措施」擴大數位生活3C產品補助，因此去年第1季營業額仍達923億元，成為歷年單季次高，但因全球景氣仍疲弱，加上無網購店面搶食市場，導致去年年營業額為3,553億元，年減1.5%。

經濟部針對業者遭遇困境進行調查後發現，八成業者認為市場價格競爭激烈，毛利偏低所致，其次則為「勞動成本提高」，而近年興起電子商務風潮，有一成五的業者表示確實受到電商搶食市場影響。

另外，根據經濟部調查，目前資通訊及家電設備零售業銷售商品因須經由陳設商品，讓民眾體驗功能，因此銷售方式近95%以實體店面銷售為主，利用網路管道銷售僅佔不到四成。而全國數位科技產品店數自2011年起的4685家到前年達5283家，其中僅增加598家店數，經濟部表示，受零售通路競爭激烈影響，可發現業者展店速度明顯趨緩。

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  • 經濟部調查業者面臨困境，「市場競爭激烈」位居第一。（記者林筑涵翻攝）

    經濟部調查業者面臨困境，「市場競爭激烈」位居第一。（記者林筑涵翻攝）

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