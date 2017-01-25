網傳台泥董座辜成允病情 馬偕醫院聲明力駁

2017-01-25 14:12

〔記者林彥彤／台北報導〕台泥董座辜成允日前不甚從晶華酒店摔下樓，雖然當時有緊急送往馬偕醫院與振興醫院搶救，但最後仍不幸猝逝，事後外界也開始對辜董的病情多有揣測謠言，對此馬偕醫院今天也發表300多字的聲明稿，文中除了對辜家表達不捨與哀痛外，也力駁謠言的不實，並呼籲外界不要過度解釋或揣測當事人的病情，否則傷及家屬與盡心搶救的醫護人員。

對於辜成允最後仍不幸猝逝一事，網路出現各式謠言，其中甚至有人直指，起因於馬偕醫院錯失了「黃金治療時間」等。馬偕醫院董事長劉伯恩強力譴責網路不實謠言並說，這些未經證實的文章對馬偕造成的傷害很大，不僅如此，就連當天被緊急叫回醫院，極力搶救患者性命的醫師、護理人員，還有半夜坐鎮醫院的院長，要他們情何以堪。

劉伯恩繼續表示，馬偕醫院絕對是依照醫療倫理的原則處理，每一位患者的病情都有經過醫學中心的專業評估，原因是什麼都有證據可證實，可是更重要的是院方必須要保護病人的個人隱私權，因此沒有辦法對外說明實際病情，在此之前還請各界不要再散播不實謠言。

馬偕醫院發了聲明稿

有關商界聞人辜先生於摔傷後送至本院急診，醫療團隊全力搶救，然最後仍不幸猝逝乙事，本院深感不捨與哀痛，然而為克盡對病人隱私之維護，針對病人之病情及相關處置過程，本院不宜在未經家屬同意之情況下對外做任何說明。

「醫療業救人乃是天職」，本院向來秉持耶穌基督的愛與強而有力的醫療專業團隊，為每一位病人做最完善的醫療照護，近日卻發現，有關此事在網路上諸多未經證明之傳言與討論，不僅對死者及家屬是一大傷害，更對本院醫療團隊的努力有所中傷與誤解。

本院在此鄭重呼籲民眾，切勿在網路上針對病人情況與醫療多所臆測，同時，針對不實且不利於本院之任何消息，亦勿再以訛傳訛，本院亦將為維護團隊與醫院名譽，針對於網路或用其他方式散佈不實訊息者，慎重考慮採取法律行動，以正視聽！