新台幣續揚 中午暫收31.334元
2017-01-25 12:14
〔記者盧冠誠／台北報導〕儘管台股昨日封關後少了重要指引，但新台幣匯率早盤仍續呈揚升格局，中午暫以31.334元兌1美元作收，升值4.8分，台北外匯經紀公司成交量為4.11億美元。
外匯交易員表示，盤初仍可見到外商銀行拋售美元，推測資金匯入主要是要支付明日台股的交割款，特別是外資昨天大買台股達123億元。
外匯交易員指出，新台幣上午交易區間主要落在31.3元至31.35元，後續資金流向，以及主要亞洲貨幣走勢，將是牽動匯市封關前波動的重要因子。
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