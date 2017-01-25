| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
你中獎了嗎？ 去年11-12月千萬獎號 68789003 老婆強力回擊童仲彥 李秀環：我不是第一個被打的...
 首頁 > 財經

新台幣續揚 中午暫收31.334元

2017-01-25  12:14

〔記者盧冠誠／台北報導〕儘管台股昨日封關後少了重要指引，但新台幣匯率早盤仍續呈揚升格局，中午暫以31.334元兌1美元作收，升值4.8分，台北外匯經紀公司成交量為4.11億美元。

外匯交易員表示，盤初仍可見到外商銀行拋售美元，推測資金匯入主要是要支付明日台股的交割款，特別是外資昨天大買台股達123億元。

外匯交易員指出，新台幣上午交易區間主要落在31.3元至31.35元，後續資金流向，以及主要亞洲貨幣走勢，將是牽動匯市封關前波動的重要因子。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：新台幣續揚 中午暫收31.334元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.