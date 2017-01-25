一例一休成本增 新光保全拓版圖瞄準銀髮產業

2017-01-25 11:49

〔記者陳永吉／台北報導〕一例一休上路，保全業人事成本大增!新光保全（9925）董事長林伯峰表示，新光保全母子公司因新制度影響，整個成本增加約6千萬元，其中以駐衛警為主的誼光保全增加3千萬元最多，公司將積極進入長照、銀髮事業，以增加事業版圖。

新光保全是國內最積極切入銀髮產業的保全公司，3年前就成為銀髮產業聯盟的發起人之一，並積極進行產學合作，培養銀髮產業所需的專業人才，並成立新保生活關懷公司，提供銀髮族安心的服務，昨天更舉行「關心老･不怕老」公益攝影展，希望關心「老」的行動從一個里開始，配合照護服務的推展，讓台灣銀髮族都有安心樂齡的生活。

不過新保本業在一例一休上路後面臨嚴峻的挑戰，林伯峰指出，雖然他支持變革，也認為一例一休在半年後才知道對整個社會是加分還是減分，但希望政府要考慮不同產業有不同需求，尤其服務業的規範，不宜用製造業的想法來訂定，建議可以用大原則的方法，例如讓各產業公會以勞資協商方式，制定一個月的總工時，給產業多一點彈性跟空間，修法對社會才有幫助。

他以保全業為例，雖然適用於勞基法的責任制，但仍須面對加班時間的上限，可能保全員要在半夜兩點交接班，這讓想加班多賺一點錢的員工無法加班，只能出去兼差。

林伯峰表示，為了因應一例一休，新保已經有增聘人員的計畫，所以在人事費用以及加班費、勞健保等支出增加下，新光保全本身成本將增加2千萬元、旗下誼光保全增加3千萬元、台灣保全增加1千萬元，在費用增加下，今年將持續擴增業務來源來因應。