麥格理資本、丹能風力注資 投資上緯新能源旗下海洋風電
2017-01-25 10:49
〔記者張慧雯／台北報導〕麥格理資本（Macquarie Capital）與丹能風力（DONG Energy）宣布已與上緯簽署協議，將投資海洋風力發電股份有限公司（海洋風電, Formosa I）50%與35%；此項投資將待歐盟與台灣政府審批許可後完成。
未來海洋風電股東將變成麥格理資本（50%）、丹能風力（35%）與上緯（15%）。丹能風力提供海洋風電諮詢服務，上緯新能源統領海洋風電之開發管理，麥格理資本與丹能風力和上緯新能源密切合作，協助完成項目的開發和建設。
上緯表示，海洋風電包含兩階段。第一階段容量8MW，兩支風機已於2016年10月安裝。第二階段容量120MW，計劃在2019年建設，但最終仍需依投資決定而定。海洋風電位於台灣西北苗栗縣海岸約2-6公里處。
上緯集團董事長兼執行長蔡朝陽也指出，上緯是台灣離岸風電開發的先驅，公司一直努力整合國際經驗與本地專業知識，很高興麥格理資本和丹能風力加入海洋風電，有助於項目的進展。
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